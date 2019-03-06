Диплом за $350: скандальный студент хочет продать свою историю в СМИ

Студент сделал такое заявление ради хайпа, уверены в университете

Студент николаевской "могилянки", который утверждает, что купил диплом за 350 долларов, сделал такое заявление ради хайпа, уверены его одногруппники. А руководство вуза собирается подавать заявление в полицию, чтобы привлечь его за клевету, передает ТСН.

Одногруппники рассказывают, что выпускник Александр Ананко, учился плохо, но всегда хотел стать известным блогером. Кроме того, они утверждают, что парень в этот день вел себя неадекватно, будто бы находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Хотя сам Александр это отрицает, уверяя, что не пьет и не употребляет наркотики.

На просьбу журналистов дать интервью, Ананко попросил материальное вознаграждение в виде пяти тысяч гривен "для начала", мотивируя это тем, что ему нужно покрыть расходы на дорогу и проживание. Покупку диплома в телефонном разговоре он подтвердил, но сказал, что купил его в другом месте (не в университете - Ред.).

В университете рассказывают, что последние полгода студент не посещал вуз, поскольку, по его словам, все это время зарабатывал в Польше на лечение больной матери. Руководство вуза вошло в его положение и позволило защититься.

По словам декана, Александр защищал диплом, но сделал это плохо, за что получил минимальный бал - "тройку". Сейчас диплом проверяют на плагиат, если этот факт докажут, он будет аннулирован.

Купивший диплом студент из Николаева попал в новый скандал (видео: ru.tsn.ua/video)

Напомним, инцидент произошел в актовом зале Черноморского Национального Университета имени Петра Могилы в пятницу, 1 марта. После того, как студент начал произносить свою скандальную речь, декан забрал у него микрофон, а выпускника вытолкали со сцены его же одногруппники.

После чего он продолжил свою речь уже под сценой: "350 долларов я заплатил за дипломный. Работал в Польше. Спасибо. Большая честь", - сказал студент и разорвал диплом. Хотя, по словам декана, он повредил только обложку, а сам документ остался целым.

К слову, недавно в Донецком медицинском университете, филиал которого сейчас в Кропивницком, произошел скандал - были отчислены 850 иностранных студентов из 20 стран по причине задолженности за обучение. После этого студенты-медики выступили с протестам - они заявили, что обучение оплачивали.