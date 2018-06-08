В Днепре мужчина прострелил грабителю ягодицу, защищая свою девушку (видео)

Он использовал оружие злоумышленника

В Днепре мужчина, защищая свою девушку, прострелил грабителю ягодицу его же оружием. Об этом сообщает ТСН.

Двое злоумышленников пытались ограбить пункт обмена валют на улице Вокзальной. Они ворвались в помещение, начали угрожать огнестрельным оружием с глушителем. Одну из сотрудниц пункта связали, вторую начали скручивать, корда складывали валюту в сумку.

Видео: (youtube.com/informator.ua)

Во время инцидента женщины кричали. Их услышали косметологическом кабинете, расположенном в одном здании с обменником. Одна из работниц косметологии вызвала полицию ,а также позвонила своему парню. Тот как раз был неподалеку, пил кофе.

Парень прибежал к обменнику. Один из грабителей наставил на него оружие и крикнул: "Я тебя убью". Но смельчака это не испугало – он выхватил оружие из рук злоумышленника и прострелил ягодицу преступнику. Второго грабителя парень ударил пистолетом по голове.

Фото: Преступников госпитализировали (tsn.ua)

Когда прибыла полиция, грабители были уже обезврежены. Их госпитализировали. Учитывая характер травмы, раненого пришлось класть на медицинские носилки лицом вниз, однако жизни обоих ничего не угрожает.

Задержанными оказались братья из Каменского Днепропетровской области.

Парень, который проявил героизм при задержании преступников, говорит, что не имеет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть воров ему помогла любовь к своей девушке.

Кстати, киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей.

Инцидент произошел на Днепровской набережной в Киеве. Один из злоумышленников, который состоит в уличной банде, напал на женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку. После этого преступник скрылся. Сообщается, что в банде состоит семь человек.

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