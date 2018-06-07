Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)

Злоумышленники обворовывают людей

В Киеве на Березняках орудует банда уличных воров. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Пост – предупреждение! На Березняках орудует банда уличных грабителей не "нашей" национальности", - предупредили киевлян в сети.

Инцидент произошел на Днепровской набережной в Киеве. Один из злоумышленников, который состоит в уличной банде, напал на женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку. После этого преступник скрылся. Сообщается, что в банде состоит семь человек.

Видео: Преступники орудуют на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)

Также на странице сообщества опубликовали видео, на кадрах которого зафиксированы действия преступной группы.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киеве липовые "копы" грабили иностранцев, подстраивая свидания.

"Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Затем она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее подельники, которые использовали форму сотрудников полиции", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Срочная новость за 6 июня