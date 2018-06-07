Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 10:10
Фото: pxcheer.com
Фото: pxcheer.com

Злоумышленники обворовывают людей

В Киеве на Березняках орудует банда уличных воров. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Пост – предупреждение! На Березняках орудует банда уличных грабителей не "нашей" национальности", - предупредили киевлян в сети.

Инцидент произошел на Днепровской набережной в Киеве. Один из злоумышленников, который состоит в уличной банде, напал на женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку. После этого преступник скрылся. Сообщается, что в банде состоит семь человек.

Видео: Преступники орудуют на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)

Также на странице сообщества опубликовали видео, на кадрах которого зафиксированы действия преступной группы.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киеве липовые "копы" грабили иностранцев, подстраивая свидания.

"Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Затем она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее подельники, которые использовали форму сотрудников полиции", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Срочная новость за 6 июня

"Все перевернуто": ограбили квартиру руководителя "РИА Новости Украина" Иностранец с охотничьим ножом в Луганской области ограбил 5 домов
Теги: банда, грабители, ограбление, воры
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top