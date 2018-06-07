Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)

Зловмисники обкрадають людей

У Києві на Березняках орудує банда вуличних злодіїв. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Пост – попередження! На Березняках орудує банда вуличних грабіжників не "нашої національності", - попередили киян в мережі.

Інцидент стався на Дніпровській набережній у Києві. Один із зловмисників, який полягає в вуличної банди, напав на жінку і зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Після цього злочинець зник. Повідомляється, що в банді складається сім чоловік.

Відео: Злочинці орудують на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)

Також на сторінці спільноти опублікували відео, на кадрах якого зафіксовані дії злочинної групи.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Києві липові "копи" грабували іноземців, підлаштовуючи побачення.

"Зловмисники працювали за схемою: дівчина знайомилася з іноземцями, відпочивала в розважальних закладах. Потім вона призначала зустрічі в орендованих квартирах. Коли іноземці залишалися з нею наодинці, у приміщення вривалися її спільники, які використовували форму співробітників поліції", - розповів начальник ГУ Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Термінова новина за 6 червня