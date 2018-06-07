Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 10:10
Фото: pxcheer.com
Фото: pxcheer.com

Зловмисники обкрадають людей

У Києві на Березняках орудує банда вуличних злодіїв. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Пост – попередження! На Березняках орудує банда вуличних грабіжників не "нашої національності", - попередили киян в мережі.

Інцидент стався на Дніпровській набережній у Києві. Один із зловмисників, який полягає в вуличної банди, напав на жінку і зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Після цього злочинець зник. Повідомляється, що в банді складається сім чоловік.

Відео: Злочинці орудують на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)

Також на сторінці спільноти опублікували відео, на кадрах якого зафіксовані дії злочинної групи.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Києві липові "копи" грабували іноземців, підлаштовуючи побачення.

"Зловмисники працювали за схемою: дівчина знайомилася з іноземцями, відпочивала в розважальних закладах. Потім вона призначала зустрічі в орендованих квартирах. Коли іноземці залишалися з нею наодинці, у приміщення вривалися її спільники, які використовували форму співробітників поліції", - розповів начальник ГУ Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Термінова новина за 6 червня

"Все перевернуто": пограбували квартиру керівника "РИА Новости Украина" Іноземець з мисливським ножем у Луганській області пограбував 5 будинків
Теги: банда, грабители, ограбление, воры
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top