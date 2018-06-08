У Дніпрі чоловік прострелив грабіжникові сідницю, захищаючи свою дівчину (відео)

Він використав зброю зловмисника

У Дніпрі чоловік, захищаючи свою дівчину, прострілив грабіжникові сідницю його ж зброєю. Про це повідомляє ТСН.

Двоє зловмисників намагалися пограбувати пункт обміну валют на вулиці Вокзальній. Вони увірвалися в приміщення, почали погрожувати вогнепальною зброєю з глушником. Одну зі співробітниць пункту зв'язали, другу почали скручувати, коли складали валюту в сумку.

Відео: (youtube.com/informator.ua)

Під час інциденту жінки кричали. Їх почули косметологічному кабінеті, розташованому в одному будинку з обмінником. Одна з працівниць косметології викликала поліцію ,а також зателефонувала своєму хлопцеві. Той якраз був неподалік, пив каву.

Хлопець прибіг до обмінника. Один з грабіжників наставив на нього зброю і крикнув: "Я тебе вб'ю". Але сміливця це не злякало – він вихопив зброю з рук зловмисника і прострілив сідницю злочинцю. Другого грабіжника хлопець вдарив пістолетом по голові.

Фото: Злочинців госпіталізували (tsn.ua)

Коли прибула поліція, грабіжники були вже знешкоджені. Їх госпіталізували. Враховуючи характер травми, пораненого довелося класти на медичні носилки обличчям донизу, однак життя обох нічого не загрожує.

Затриманими виявилися брати з Кам'янського Дніпропетровської області.

Хлопець, який проявив героїзм при затриманні злочинців, каже, що не має ніякої військової чи спеціальної спортивної підготовки, а здолати злодіїв йому допомогла любов до своєї дівчини.

До речі, киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників.

Інцидент стався на Дніпровській набережній у Києві. Один із зловмисників, який полягає в вуличної банди, напав на жінку і зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Після цього злочинець зник. Повідомляється, що банді складається з семи осіб.

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