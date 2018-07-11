В Днепре парень прятался от прохожих в центре огромного фонтана (видео)

Фото: facebook.com/Город-на-Днепре

Полиция шла по воде, чтобы снять нарушителя с монумента

В Днепре парень залез на фонтан "Муза", чтобы спрятаться от прохожих. Молодого человека снимали с местной достопримечательности полицейские. Об этом сообщает ТСН.

Чтобы спустить нарушителя на землю, правоохранителям пришлось идти по броду.

Стоит отметить, что фонтан "Муза" - одна из визитных карточек Днепра. Он расположен возле театра оперы и балета.

Парень сел на голову героини скульптуры - женщине, которая держит в руках театральную маску.

Позднее выяснилось, что накануне у парня был конфликт с прохожими, и в фонтане он пытался от них спрятаться.

Благодаря тому, что коммунальщики отключили систему, нарушитель вышел из воды почти сухим. Хотя обычно фонтан использует три с половиной тонны воды в час.

Видео: Парень залез на фонтан (YouTube/ТСН)

Патрульные доставили парня в районное отделение. Отмечается, что фонтан после инцидента остался невредим.

Кстати, в Полтаве спасли жизнь собаке, упавшей в фонтан. Как именно четырехлапый попал в фонтан - неизвестно. Но в итоге животное без человека не смогло выбраться.

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