У Дніпрі хлопець ховався від перехожих в центрі величезного фонтану (відео)

Фото: facebook.com/Город-на-Днепре

Поліція йшла по воді, щоб зняти порушника з монумента

У Дніпрі хлопець заліз на фонтан "Муза", щоб сховатися від перехожих. Молоду людину знімали з місцевої пам'ятки поліцейські. Про це повідомляє ТСН.

Щоб спустити порушника на землю, правоохоронцям довелося йти по броду.

Варто відзначити, що фонтан "Муза" - одна з візитних карток Дніпра. Він розташований біля театру опери та балету.

Хлопець сів на голову героїні скульптури - жінці, яка тримає в руках театральну маску.

Пізніше з'ясувалося, що напередодні у хлопця був конфлікт з перехожими, і у фонтані він намагався від них сховатися.

Завдяки тому, що комунальники відключили систему, порушник вийшов з води майже сухим. Хоча зазвичай фонтан використовує три з половиною тонни води на годину.

Відео: Хлопець заліз на фонтан (YouTube/ТСН)

Патрульні доставили хлопця в районне відділення. Відзначається, що фонтан після інциденту залишився неушкоджений.

До речі, у Полтаві врятували життя собаці, яка впала у фонтан. Як саме чотирилапий потрапив в фонтан - невідомо. Але в підсумку тварина без людини не змогла вибратися.

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