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В Полтаве спасли жизнь собаке, упавшей в фонтан (фото)

STYLERЖивотные        07.07.2018 - 12:40
Фото: Собака в Полтаве (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Фото: Собака в Полтаве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки

В Полтаве спасатели помогли сберечь жизнь собаке, которая угодила в фонтан и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Инцидент произошел на улице Соборности. Об этом сообщается на странице в Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как именно четырехлапый попал в фонтан - неизвестно. Но в итоге животное без человека не смогло выбраться.

"Спасатели вытащили собаку из ловушки и отпустили. Пес убежал даже не поблагодарив, ведь сильно испугался, увидев спасателей... Ни один участник происшествия не пострадал", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Теги: собака, полтава
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