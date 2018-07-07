В Полтаве спасли жизнь собаке, упавшей в фонтан (фото)

Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки

В Полтаве спасатели помогли сберечь жизнь собаке, которая угодила в фонтан и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Инцидент произошел на улице Соборности. Об этом сообщается на странице в Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как именно четырехлапый попал в фонтан - неизвестно. Но в итоге животное без человека не смогло выбраться.

"Спасатели вытащили собаку из ловушки и отпустили. Пес убежал даже не поблагодарив, ведь сильно испугался, увидев спасателей... Ни один участник происшествия не пострадал", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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