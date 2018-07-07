У Полтаві врятували життя собаці, який впав у фонтан (фото)

Тварина не могла самостійно вибратися з пастки

У Полтаві рятувальники допомогли зберегти життя собаці, який попав в фонтан і не міг самостійно вибратися з пастки. Інцидент стався на вулиці Соборності. Про це повідомляється на сторінці Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як саме чотирилапий потрапив у фонтан - невідомо. Але в підсумку тварина без людини не змогла вибратися.

"Рятувальники витягли собаку з пастки і відпустили. Пес втік, навіть не подякувавши, адже сильно злякався, побачивши рятувальників... Жоден учасник події не постраждав", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як раніше повідомлялося, в Харкові зловили величезну ігуану, яка втекла від своєї господині. Власниця рептилії - ветеринар Анна Степаненко розшукувала тварина добу, в той час як, ігуана спокійно розгулювала по центру міста.

У Києві активісти вимагали покарати доґхантера Олексія Святогора