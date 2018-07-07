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У Полтаві врятували життя собаці, який впав у фонтан (фото)

STYLERТварини        07.07.2018 - 12:40
Фото: Собака в Полтаві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Фото: Собака в Полтаві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Тварина не могла самостійно вибратися з пастки

У Полтаві рятувальники допомогли зберегти життя собаці, який попав в фонтан і не міг самостійно вибратися з пастки. Інцидент стався на вулиці Соборності. Про це повідомляється на сторінці Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як саме чотирилапий потрапив у фонтан - невідомо. Але в підсумку тварина без людини не змогла вибратися.

"Рятувальники витягли собаку з пастки і відпустили. Пес втік, навіть не подякувавши, адже сильно злякався, побачивши рятувальників... Жоден учасник події не постраждав", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як раніше повідомлялося, в Харкові зловили величезну ігуану, яка втекла від своєї господині. Власниця рептилії - ветеринар Анна Степаненко розшукувала тварина добу, в той час як, ігуана спокійно розгулювала по центру міста.

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Теги: собака, полтава
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