На глазах у изумленных людей: в Харькове словили огромную рептилию

Животное бродило по городу целые сутки

В Харькове поймали огромную игуану, которая сбежала от своей хозяйки. Владелица рептилии - ветеринар Анна Степаненко разыскивала животное сутки, в то время как, игуана спокойно разгуливала по центру города. Об этом сообщает издание "Город Х".

Отмечается, что на поиски животного пошло много усилий, девушка обратилась во множество организаций. Но кто именно поймал беглянку Боню - не сообщают. Известно, что сейчас она в безопасности и вернулась домой к Анне. Об этом свидетельствует фото, которое харьковчанка опубликовала в соцсети.

Фото: Игуана Боня (gx.net.ua)

По информации издания, поймали игуану в людном месте, неподалеку от Планетария.

"Его ловили на глазах всего ресторана "Пиноккио", - кратко прокомментировала "ГородХ" хозяйка беглеца.

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