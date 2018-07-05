"Выжигают глаза": зоозащитник рассказал, как в Украине тестируют косметику на животных

В нашей стране до сих пор тестируют косметику на животных

Зоозащитник Александр Тодорчук рассказал, как в Украине тестируют косметику на животных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В институтах и университетах живым существам выжигают глаза, разрушают легкие и причиняют другие ужасные страдания. А все потому, что в Украине корявое законодательство и отсутствует политическая воля для гуманистических изменений", - написал он.

Фото: facebook.com/sashatodorchuk

Зоозащитник отметил, что тестирование проводят, опираясь на санитарные нормы, которые были утверждены несколько десятилетий назад.

"Чтобы это выяснить, мы в UAnimals попросили Глеба Загория обратиться с депутатским запросом к институтам. Оказалось, у самих учреждений разные взгляды на этот вопрос. Например, в Институте медицины труда им. Кундиева НАМН резонно говорят, что тестирование на животных в Украине вне закона. А вот во Львовском национальном медицинском университете признаются, что на животных тестируют, потому что такие уж нормы государственных санитарных правил. Вроде бы альтернативных методов тестирования на государственном уровне не предусмотрено", - рассказал Тодорчук.

Зоозащитник напомним, что более года назад постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба подписал Европейскую конвенцию о защите позвоночных животных, которая запрещает такое тестирование.

Скриншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Ранее Styler писал, почему украинцы против производства меха в Украине.

С требованием на законодательном уровне запретить производство меха в Украине во вторник, 3 июня, под стены Верховной Рады вышли активисты и просто неравнодушные люди.

Зоозащитники подчеркивают: многие украинцы даже не догадываются, да и не хотят вникать в суть кровавого бизнеса по добыче дорогого меха. Тысячи животных (лисицы, песцы, хорьки) удерживаются в ужасных условиях. Они выживают в тесных клетках, их пичкают антибиотиками и химическими препаратами, которые по сути уничтожают внутренние органы животного, но позволяют получить больший объем меха.

Акция за запрет производства меха в Украине