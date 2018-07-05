"Випалюють очі": зоозахисник розповів, як в Україні тестують косметику на тваринах

У нашій країні досі тестують косметику на тваринах

Зоозахисник Олександр Тодорчук розповів, як в Україні тестують косметику на тваринах. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"В інститутах і університетах живим істотам випалюють очі, руйнують легкі і заподіюють інші жахливі страждання. А все тому, що в Україні коряве законодавство і відсутня політична воля для гуманістичних змін", - написав він.

Фото: facebook.com/sashatodorchuk

Зоозахисник зазначив, що тестування проводять, спираючись на санітарні норми, які були затверджені кілька десятиліть тому.

"Щоб це з'ясувати, ми UAnimals попросили Гліба Загорія звернутися з депутатським запитом до інститутів. Виявилося, у самих установ різні погляди на це питання. Наприклад, в Інституті медицини праці їм. Кундієва НАМН резонно говорять, що тестування на тваринах в Україні поза законом. А ось у Львівському національному медичному університеті зізнаються, що тестують на тваринах, тому що такі норми державних санітарних правил. Начебто альтернативних методів тестування на державному рівні не передбачено", - розповів Тодорчук.

Зоозахисник нагадаємо, що більше року тому постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба підписав Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, яка забороняє таке тестування.

Скріншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Раніше Styler писав, чому українці проти виробництва хутра в Україні.

З вимогою на законодавчому рівні заборонити виробництво хутра в Україні у вівторок, 3 червня, під стіни Верховної Ради вийшли активісти та просто небайдужі люди.

Зоозахисники підкреслюють: багато українців навіть не здогадуються, та й не хочуть вникати в суть кривавого бізнесу з видобутку дорогого хутра. Тисячі тварин (лисиці, песці, тхорі) утримуються в жахливих умовах. Вони виживають в тісних клітках, їх годують антибіотиками і хімічними препаратами, які по суті знищують внутрішні органи тварини, але дозволяють отримати більший обсяг хутра.

Акція за заборону виробництва хутра в Україні