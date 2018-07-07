На очах у здивованих людей: у Харкові зловили величезну рептилію

Тварина бродила по місту цілу добу

У Харкові зловили величезну ігуану, яка втекла від своєї господині. Власниця рептилії - ветеринар Анна Степаненко розшукувала тварину добу, в той час як, ігуана спокійно розгулювала по центру міста. Про це повідомляє видання "Город Х".

Наголошується, що на пошуки тварини пішло багато зусиль, дівчина звернулася в безліч організацій. Але хто саме зловив втікачку Боню - не повідомляють. Відомо, що зараз вона в безпеці і повернулася додому до Ганни. Про це свідчить фото, яке харків'янка опублікувала в соцмережі.

Фото: Ігуана Боня (gx.net.ua)

За інформацією видання, зловили ігуану в людному місці, неподалік від Планетарію.

"Його ловили на очах всього ресторану "Піноккіо", - коротко прокоментувала "ГородХ" господиня втікача.

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