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На очах у здивованих людей: у Харкові зловили величезну рептилію

STYLERТварини        07.07.2018 - 11:42
Фото: pixabay.com/ru/users/Counselling
Фото: pixabay.com/ru/users/Counselling

Тварина бродила по місту цілу добу

У Харкові зловили величезну ігуану, яка втекла від своєї господині. Власниця рептилії - ветеринар Анна Степаненко розшукувала тварину добу, в той час як, ігуана спокійно розгулювала по центру міста. Про це повідомляє видання "Город Х".

Наголошується, що на пошуки тварини пішло багато зусиль, дівчина звернулася в безліч організацій. Але хто саме зловив втікачку Боню - не повідомляють. Відомо, що зараз вона в безпеці і повернулася додому до Ганни. Про це свідчить фото, яке харків'янка опублікувала в соцмережі.

Фото: Ігуана Боня (gx.net.ua)

За інформацією видання, зловили ігуану в людному місці, неподалік від Планетарію.

"Його ловили на очах всього ресторану "Піноккіо", - коротко прокоментувала "ГородХ" господиня втікача.

Як раніше писав Styler, зоозахисники розповів, як в Україні тестують косметику на тваринах.

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Теги: харьков, тварини
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