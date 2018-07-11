В Днепре трехлетний мальчик в McDonald’s получил удар током

Коллаж РБК-Украина

Удар током получили и взрослые, которые приблизились к ребенку

В Днепре в McDonald’s трехлетнего малыша ударило током. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел вечером 10 июля. На место события сразу были вызваны скорая помощь и правоохранители. К счастью, серьезных травм ребенок не получил, только испугался.

Малыш получил разряд, когда взялся за поручень. В это время на улице как раз включили наружное освещение. Разряд получили и взрослые, которые тоже прикоснулись к перилам.

Фото: Место инцидента (dp.informator.ua)

"Меня позвал сын, и потом я услышал крик. Я не понял, что случилось. Сам схватился за трубу — и меня тоже ударило током. Для ребенка это было очень больно, он сильно кричал", — рассказал отец ребенка.

Мужчины говорит, что виновные в инциденте должны понести наказание, несмотря на то, что в этот раз все относительно благополучно закончилось.

Руководство заведения пообещало разобраться с ситуацией, но от подробных комментариев отказалось.

"Будем разбираться. Менеджер дал пояснения следственно-оперативной группе. Более детальную информацию сможем дать позже", - рассказал менеджер Игорь.

Видео: в Днепре в McDonald`s трехлетнего ребенка ударило током (youtube.com/informator.ua)

Ранее сообщалось, что в Виннице выпала из окна четвертого этажа многоэтажки полуторагодовалая девочка. Ребенок получил телесные повреждения. Малышку госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

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