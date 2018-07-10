Оперся на москитную сетку: в Виннице выпал из окна маленький ребенок

Фото: РБК-Украина

Полуторагодовалую девочку госпитализировали в больницу

В Виннице из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка. Ребенок упал с четвертого этажа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Полуторагодовалую девочку, которая выпала из окна многоэтажного дома, госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу 9 июля.

В момент трагедии ребенок находился дома с бабушкой. Девочка играла в комнате. Возле окна стоял стол, с которого ребенок вылез на подоконник. Девочка оперлась на москитную сетку, та не выдержала ее веса, и ребенок упал вниз.

"В результате падения ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в Винницкую областную детскую клиническую больницу", – сообщили в полиции.

Сотрудники Национальной полиции призвали родителей и близких не оставлять детей без присмотра. Необходимо соблюдать элементарные правила, чтобы не подвергать малышей опасности: не оставлять окна открытыми, следить, чтобы возле подоконника не было мебели, благодаря которой дети могут добраться до оконных рам.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трехлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки.

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