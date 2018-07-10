Сперлася на москітну сітку: у Вінниці випала з вікна маленька дитина

Фото: РБК-Україна

Півторарічну дівчинку госпіталізували в лікарню

У Вінниці з вікна багатоповерхівки випала півторарічна дівчинка. Дитина впала з четвертого поверху. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Півторарічну дівчинку, яка випала з вікна багатоповерхового будинку, госпіталізували у Вінницьку обласну дитячу лікарню 9 липня.

У момент трагедії дитина перебувала вдома з бабусею. Дівчинка грала в кімнаті. Біля вікна стояв стіл, з якого дитина вилізла на підвіконня. Дівчинка сперлася на москітну сітку, та не витримала її ваги, і дитина впала вниз.

"В результаті падіння дитина отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню", – повідомили в поліції.

Співробітники Національної поліції закликали батьків і близьких не залишати дітей без нагляду. Необхідно дотримуватися елементарних правил, щоб не піддавати малюків небезпеці: не залишати вікна відкритими, стежити, щоб біля підвіконня не було меблів, завдяки яким діти можуть дістатися до віконних рам.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі трирічна дитина загинула, випавши з вікна багатоповерхівки.

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