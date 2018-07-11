У Дніпрі трирічний хлопчик у Мcdonald's отримав удар струмом

Колаж РБК-Україна

Удар струмом отримали і дорослі, які наблизилися до дитини

У Дніпрі в Мcdonald's трирічного малюка вдарило струмом. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався ввечері 10 липня. На місце події одразу були викликані швидка допомога і правоохоронці. На щастя, серйозних травм дитина не отримала, лише злякалася.

Малюк отримав розряд, коли взявся за поручень. В цей час на вулиці якраз включили зовнішнє освітлення. Розряд отримали і дорослі, які теж доторкнулися до поручнів.

Фото: Місце інциденту (dp.informator.ua)

"Мене покликав син, і потім я почув крик. Я не зрозумів, що сталося. Сам схопився за трубу — і мене теж вдарило струмом. Для дитини це було дуже боляче, він сильно кричав", — розповів батько дитини.

Чоловіки говорить, що винні в інциденті повинні понести покарання, незважаючи на те, що в цей раз все відносно благополучно закінчилося.

Керівництво закладу пообіцяв розібратися із ситуацією, але від докладних коментарів відмовився.

"Будемо розбиратися. Менеджер дав пояснення слідчо-оперативній групі. Більш детальну інформацію зможемо дати пізніше", - розповів менеджер Ігор.

Відео: у Дніпрі в mcdonald's трирічну дитину вдарило струмом (youtube.com/informator.ua)

Раніше повідомлялося, що у Вінниці випала з вікна четвертого поверху багатоповерхівки півторарічна дівчинка. Дитина отримала тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії