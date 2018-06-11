"Дно русской культуры": в Вильнюсе украинский режиссер провела одиночный пикет в поддержку Сенцова

Женщину обозвали террористкой

Украинский режиссер Лариса Артюгина посетила фестиваль российской культуры в Вильнюсе и вышла там на одиночный пикет в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. Подробности Артюгина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

Лариса Артюгина сообщила, что отправилась на фестиваль "Дни русской культуры в Вильнюсе", чтобы обратиться к людям и призвать их поддержать Олега Сенцова и движение #FreeSentsov для освобождения всех украинских политзаключенных в Российской Федерации.

"На дне русской культуры. Пишу по-русски сознательно. Хочу, чтобы прочли в Литве. Побывала на "Дне русской культуры" в Вильнюсе. Пошла для того, чтобы обратиться к людям русской культуры поддержать Олега Сенцова и наше движение #FreeSentsov для освобождения всех украинских политзаключенных в Российской Федерации. Приехала в парк "Вингис". По дороге таксист мне объяснил, что пробка из-за того, что сегодня около 30% населения Вильнюса направляются на "свой день". И таки да, реально я попала в толпу народа, шагающего в центр парка к эстраде. Концерт был в разгаре. "Масква, наша родина Россия" звучало со сцены. Я подошла к охране сцены и спросила организаторов. Пришла дама с бейджем и я ее попросила дать мне слово, после окончания концерта. Услышав, что я из Киева, она категорически отказала и поспешно исчезла. Ну ок, и я пошла в центр поля перед сценой, чтобы не мешать зрителям наслаждаться концертом", - рассказала Артюгина.

Она развернула плакат с надписью #SaveOlegSentsov и наблюдала как вокруг нее развивались флаги страны, которая четыре года ведет необъявленную войну против суверенной Украины.

Фото: Лариса Артюгина (facebook.com/LarysaArtiugina)

По словам режиссера, этими флагами размахивали полуобнаженные мужчины с зековскими татуировками.

"У тех, кто не топлес, на футболках изображен герб Российской Федерации или надпись "Путин мой президент". На лицах детей – три цветные полосы", - добавила Артюгина.

Она рассказала, что прохожие внимательно ее рассматривали, тыкали пальцем и фотографировали и только одна женщина подошла к ней и прошипела о ненависти.

"Слово "ненавижу" было хитом в этом месте в этот день. Потом подтянулись две дамы в шляпках преклонного возраста. Они мне долго рассказывали, что Сенцов – террорист, потому что так сказал Путин. И что я даже не представляю, что это за убогая страна Литва. Какие мерзкие литовцы, которые прогибаются под всех, а не так, как русские, идут прямо и воюют", - написала режиссер.

Артюгина пообщалась с посетителями фестиваля, которые рассказывали ей о том, что не любят литовцев, возмущались надписью на плакате, так как она была на английском. Потом подошел мужчина, который рассказал ей о том, какая беда приключилась в Украине.

"Потом пришел мужичок, смачно поедая мороженное, который "с детства увлекается политикой" и рассказал мне о беде, которую мы, украинцы, сотворили на Майдане. А вообще-то он "хорошо знает подлых хохлов-предателей, служил в советской армии с этими подонками". Я попросила его прекратить этот монолог или просто отойти от меня, если он не может остановиться", - сообщила Артюгина.

Во время ее одиночного пикета к ней подходили дети и спрашивали о том, кто такой Сенцов и почему она одна стоит среди поля.

В конце акции к Ларисе Артюгиной подошел мужчина, который спросил у Ларисы не является ли она террористкой.

"В конце моей акции, подошла группа представителей “русской культуры”, холеный наодеколоненный особь мужского пола в футболке с российским гербом, спросил меня : "А ты тоже террористка, как и Сенцов?". Ответила, что Сенцов – украинский кинорежиссер, мой коллега, его дело сфальсифицировано. "А что ж я не видел его фильмов? Какой же он режиссер?". Ненависть не просто сочилась из него, она разливалась на этом поле. На дне русской культуры. Я думала об Олеге. О том, как я им горжусь. Какой он сильный и свободный. Я выстояла всего два часа среди чертей, а он уже – четыре года. И я понимаю его решение", - написала Артюгина.

Скриншот поста (facebook.com/LarysaArtiugina)

Кстати, на митинге в Москве россияне развернули баннер с Сенцовым.

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