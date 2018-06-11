"Дно російської культури": у Вільнюсі український режисер провела одиночний пікет на підтримку Сенцова

Жінку обізвали терористкою

Український режисер Лариса Артюгина відвідала фестиваль російської культури у Вільнюсі і вийшла там на одиночний пікет на підтримку політв'язня Олега Сенцова. Подробиці Артюгина розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Лариса Артюгина повідомила, що вирушила на фестиваль "Дні російської культури в Вільнюсі", щоб звернутися до людей і закликати їх підтримати Олега Сенцова і рух #FreeSentsov для визволення усіх українських політв'язнів в Російській Федерації.

"На дні російської культури. Пишу по-російськи свідомо. Хочу, щоб прочитали в Литві. Побувала на "Дні російської культури" у Вільнюсі. Пішла для того, щоб звернутися до людей російської культури підтримати Олега Сенцова і наш рух #FreeSentsov для визволення усіх українських політв'язнів в Російській Федерації. Приїхала в парк "Вингис". По дорозі таксист мені пояснив, що пробка з-за того, що сьогодні близько 30% населення Вільнюса направляються на "свій день". І таки так, реально я потрапила в натовп народу, крокуючого в центр парку до естраді. Концерт був у розпалі. "Масква, наша батьківщина Росія" звучало зі сцени. Я підійшла до охорони сцени і спитала організаторів. Прийшла дама з бейджем і я її попросила дати мені слово, після закінчення концерту. Почувши, що я з Києва, вона категорично відмовила і поспішно зникла. Ну ок, і я пішла в центр поля перед сценою, щоб не заважати глядачам насолоджуватися концертом", - розповіла Артюгина.

Вона розгорнула плакат з написом #SaveOlegSentsov і спостерігала, як навколо неї розвивалися прапори країни, яка чотири роки веде неоголошену війну проти суверенної України.

Фото: Лариса Артюгина (facebook.com/LarysaArtiugina)

За словами режисера, цими прапорами розмахували напівголі чоловіки з зековскими татуюваннями.

"У тих, хто не топлес, на футболках зображений герб Російської Федерації або напис "мій президент Путін". На обличчях дітей – три кольорові смуги", - додала Артюгина.

Вона розповіла, що перехожі уважно її розглядали, тикали пальцем і фотографували і тільки одна жінка підійшла до неї і прошипіла про ненависть.

"Слово "ненавиджу" було хітом в цьому місці у цей день. Потім підтяглися дві дами в капелюшках похилого віку. Вони мені довго розповідали, що Сенцов – терорист, тому що так сказав Путін. І що я навіть не уявляю, що це за убога країна Литва. Які мерзенні литовці, які прогинаються під всіх, а не так, як росіяни, йдуть прямо і воюють", - написала режисер.

Артюгина поспілкувалася з відвідувачами фестивалю, які розповідали їй про те, що не люблять литовців, обурювалися написом на плакаті, так як він був англійською. Потім підійшов чоловік, який розповів їй про те, яка біда трапилася в Україні.

"Потім прийшов мужик, смачно поїдаючи морозиво, який "з дитинства захоплюється політикою" і розповів мені про біду, яку ми, українці, створили на Майдані. А взагалі-то він "добре знає підлих хохлів-зрадників, служив у радянській армії з цими покидьками". Я попросила його припинити цей монолог або просто відійти від мене, якщо він не може зупинитися", - повідомила Артюгина.

Під час одиночного пікету до неї підходили діти і запитували про те, хто такий Сенцов і чому вона одна стоїть серед поля.

В кінці акції до Лариси Артюгиной підійшов чоловік, який запитав у Лариси чи не є вона терористкою.

"В кінці моєї акції, підійшла група представників "руської культури", холений напарфумленний особина чоловічої статі у футболці з російським гербом, запитав мене : "А ти теж терористка, як і Сенцов?". Відповіла, що Сенцов – український кінорежисер, мій колега, його справа сфальсифікована. "А що ж я не бачив його фільмів? Який же він режисер?". Ненависть не просто сочилася з нього, вона розливалася на цьому полі. На дні російської культури. Я думала про Олега. Про те, як я ним пишаюся. Який він сильний і вільний. Я вистояла лише дві години серед чортів, а він вже чотири роки. І я розумію його рішення", - написала Артюгина.

Скріншот поста (facebook.com/LarysaArtiugina)

До речі, на мітингу в Москві росіяни розгорнули банер з Сенцовым.

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