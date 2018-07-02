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"До Европы еще шаг": вандалы уничтожили памятник Пушкину

STYLERLIFE        02.07.2018 - 12:54
Фото: памятник Пушкину (wikipedia.org/Памятники_А._С._Пушкину)
Фото: памятник Пушкину (wikipedia.org/Памятники_А._С._Пушкину)

Во Львовской области неизвестные уничтожили памятник известному поэту

В Золочеве Львовской области вандалы уничтожили памятник известному русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Игорь Гринькив.

"Акт вандализма…Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях. На самом деле здесь нет политики", - написал Гринькив в публикации.

Фото: разрушенный памятник Пушкину (facebook.com/zolochiv.misto)

Он добавил, что ранее он с депутатами обсуждал вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это должно было быть вынесено на общественные обсуждения. Также депутаты выступили с предложением переименовать улицу Пушкина на улицу Бориса Злотника. Был проведен опрос, но общественность выразилась против.

"Так что сейчас улица носит имя русского поэту. Так же планировали обсуждение переименования сквера. Обидно, что такой случай имеет место в Злочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов", - добавил глава.

Пользователи возмущены произошедшим событием. Кто-то считает, что это месть за победу России в матче с Испанией на ЧМ 2018, а кто-то думает, что это дело рук радикалов.

"Это 100% за Испанию мстили", - написал Andriy Marynyuk.

"Тяжело некоторым радикалам понять: этим реально с их легкой подачи воспользуются русские. Или они это понимают, и называть их надо не радикалами, а разрушителями. Государства в том числе", - прокомментировал один из пользователей Eve Totska.

"До Европы...еще шаг...", - написал Андрій Андрій.

Скриншоты комментариев (facebook.com/zolochiv.misto)

Напомним, во Львове вандалы уничтожили мемориальную доску известному писателю Ивану Франко.

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