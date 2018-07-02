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"До Європи ще крок": вандали знищили пам'ятник Пушкіну

STYLERLIFE        02.07.2018 - 12:54
Фото: пам'ятник Пушкіну (wikipedia.org/Памятники_А._С._Пушкину)
Фото: пам'ятник Пушкіну (wikipedia.org/Памятники_А._С._Пушкину)

У Львівській області невідомі знищили пам'ятник відомому поету

У Золочеві Львівської області вандали знищили пам'ятник відомому російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Ігор Гриньків.

"Акт вандалізму...Не здивуюся, якщо цим скористаються проросійські ЗМІ і це використають у політичних цілях. Насправді тут немає політики", - написав Гриньків у публікації.

Фото: зруйнований пам'ятник Пушкіну (facebook.com/zolochiv.misto)

Він додав, що раніше він з депутатами обговорював питання перейменування скверу Пушкіна в сквер Пам'яті Героїв. Це повинно було бути винесено на громадські обговорення. Також депутати виступили з пропозицією перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Бориса Злотника. Було проведено опитування, але громадськість висловилася проти.

"То ж наразі вулиця носить ім'я російського поета. Так само планували обговорення перейменування скверу. Прикро, що такий випадок має місце у Золочеві, адже у нас немає радикально настроєних активістів.", - додав голова.

Користувачі обурені подією. Хтось вважає, що це помста за перемогу Росії в матчі з Іспанією на ЧС 2018, а хтось думає, що це справа рук радикалів.

"Це 100% за Іспанію мстилися", - написав Andriy Marynyuk.

"Важко деяким радикалам допетрати: цим реально з їх легкої подачі скористають руські. Чи вони це розуміють, і називати їх треба не радикалами, а руйнівниками, Держави в тому числі", - прокоментував один з користувачів Eve Totska.

"До Європи...ще крок...", - написав Андрій Андрій.

Скріншоти коментарів (facebook.com/zolochiv.misto)

Нагадаємо, у Львові вандали знищили меморіальну дошку відомому письменнику Івану Франку.

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