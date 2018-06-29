Во Львове вандалы уничтожили мемориальную доску известному писателю

Неизвестные сорвали памятник поэту
28 июня в центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску украинскому писателю Ивану Франко. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Вандалы сорвали мемориальную доску на доме №25 по улице Соломии Крушельницкой, в котором жил поэт на протяжении 1878-1879 годов.
Фото: мемориальная доска Ивану Франко (maps.google.com)
"Национальную память формируют такие люди, как наш великий Каменяр. Хулиганы должны быть наказаны. Такие вещи недопустимы. Все мы осуждаем такие акты вандализма", - заявил и.о. директора департамента "Администрации городского председателя" Евгений Бойко.
Как информирует горсовет, доска будет восстановлена на средства общины.
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