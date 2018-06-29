У Львові вандали знищили меморіальну дошку відомому письменнику

Невідомі зірвали пам'ятник поету
28 червня в центрі Львова невідомі знищили меморіальну дошку українському письменнику Івану Франку. Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Вандали зірвали меморіальну дошку на будинку №25 по вулиці Соломії Крушельницької, в якому жив поет протягом 1878-1879 років.
Фото: меморіальна дошка Івану Франко (maps.google.com)
"Національну пам'ять формують такі люди, як наш великий Каменяр. Хулігани мають бути покарані. Такі речі неприпустимі. Всі ми засуджуємо такі акти вандалізму", - заявив в. о. директора департаменту "Адміністрації міського голови" Євген Бойко.
Як інформує міськрада, дошка буде відновлена на кошти громади.
Нагадаємо, у Львові провели марш в підтримку ромів.
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