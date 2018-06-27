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"Не все настроены против них": во Львове провели марш в поддержку ромов

STYLERLIFE        27.06.2018 - 21:07
Иллюстративное фото: facebook.com/amnestyua
Иллюстративное фото: facebook.com/amnestyua

Львовяне вышли на марш против расизма

Во Львове в среду, 27 июня, был организован марш против расизма. Как сообщает ТСН, выйти на улицу и пройтись в поддержку ромов, жителей города побудил инцидент, случившийся на выходных.

Марш длился около получаса. Люди прошли от памятника Шевченко до памятника Черновола в сопровождении полиции. В марше принимали участие примерно 30 человек – участники одной из ультралевых организаций.

Большинство из тех, кто принимал участие в марше, были с масками на лице, поскольку они опасаются дальнейшей расправы от людей, разгромивших табор ромов на выходных.

Видео: марш против расизма во Львове (YouTube/ТСН)

Антирасистский марш был организован, чтобы поддержать ромов и почтить память одного из погибших, а также заявить, что участники полностью за равенство и свободу между всеми людьми, независимо от цвета кожи.

"Хотим заявить ромам, что не все люди, которые живут в Украине, против них настроены",  – сказала одна из участниц марша.

Напомним, что ранее стало известно, кем был погибший ром.

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Теги: Львов, марш, цыгане
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