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"Не всі налаштовані проти них": у Львові провели марш в підтримку ромів

STYLERLIFE        27.06.2018 - 21:07
Ілюстративне фото: facebook.com/amnestyua
Ілюстративне фото: facebook.com/amnestyua

Львів'яни вийшли на марш проти расизму

У Львові у середу, 27 червня, був організований марш проти расизму. Як повідомляє ТСН, вийти на вулицю і пройтися в підтримку ромів, жителів міста спонукав інцидент, що трапився на вихідних.

Марш тривав близько півгодини. Люди пройшли від пам'ятника Шевченка до пам'ятника Чорновола у супроводі поліції. У марші брали участь близько 30 осіб – учасники однієї з ультралівих організацій.

Більшість з тих, хто брав участь у марші, були з масками на обличчі, оскільки вони побоюються подальшої розправи від людей, які розгромили табір ромів на вихідних.

Відео: марш проти расизму у Львові (YouTube/ТСН)

Антирасистський марш був організований, щоб підтримати ромів і вшанувати пам'ять одного із загиблих, а також заявити, що учасники повністю за рівність і свободу між усіма людьми, незалежно від кольору шкіри.

"Хочемо заявити ромам, що не всі люди, які живуть в Україні, проти них налаштовані", – сказала одна з учасниць маршу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, ким був загиблий ром.

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Теги: Львів, марш, цыгане
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