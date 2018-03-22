"До войны ходили десятки поездов": в сети показали заброшенную железную дорогу в "ЛНР"

На фото видно, во что оккупанты превратили пути
В сети показали, как оккупанты привели в запустение железную дорогу в "ЛНР". Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Стаханов без жуков" в Twitter.
"Хотите рекламу человеческого долбое*изма? Будет. Чтобы имущество "Укрзализныци" не изнашивалось, просто устройте у себя "Лугандонию". Правда, имущество это могут украсть, ну то такое", - сказано в подписи к фото.
Фото: Железная дорога (twitter.com/St_bez_kolorada)
На снимках видно, что железная дорога пришла в запустение. Под слоем снега с трудом можно разглядеть колеи.
"На фото ж/д дорога, по которой до войны ходили десятки поездов в сутки", - добавили в сообществе.
Скриншот поста (twitter.com/St_bez_kolorada)
Ранее в сети показали запустение на вокзале в Крыму.
"Железнодорожный вокзал Севастополя. Даже рельсы заржавели. А когда-то отсюда ходили поезда", - сказано в подписи к снимкам.
На фото видно, что колеи поржавели. Пользователи начали активно обсуждать эту ситуацию.