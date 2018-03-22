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"До войны ходили десятки поездов": в сети показали заброшенную железную дорогу в "ЛНР"

STYLERLIFE        22.03.2018 - 09:09
Фото: Железная дорога (twitter.com/St_bez_kolorada)
Фото: Железная дорога (twitter.com/St_bez_kolorada)

На фото видно, во что оккупанты превратили пути

В сети показали, как оккупанты привели в запустение железную дорогу в "ЛНР". Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Стаханов без жуков" в Twitter.

"Хотите рекламу человеческого долбое*изма? Будет. Чтобы имущество "Укрзализныци" не изнашивалось, просто устройте у себя "Лугандонию". Правда, имущество это могут украсть, ну то такое", - сказано в подписи к фото.

Фото: Железная дорога (twitter.com/St_bez_kolorada)

На снимках видно, что железная дорога пришла в запустение. Под слоем снега с трудом можно разглядеть колеи.

"На фото ж/д дорога, по которой до войны ходили десятки поездов в сутки", - добавили в сообществе.

Скриншот поста (twitter.com/St_bez_kolorada)

Ранее в сети показали запустение на вокзале в Крыму.

"Железнодорожный вокзал Севастополя. Даже рельсы заржавели. А когда-то отсюда ходили поезда", - сказано в подписи к снимкам.

На фото видно, что колеи поржавели. Пользователи начали активно обсуждать эту ситуацию.

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Теги: лнр
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