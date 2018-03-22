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"До війни ходили десятки поїздів": в мережі показали закинуту залізницю "ЛНР"

STYLERLIFE        22.03.2018 - 09:09
Фото: Залізниця (twitter.com/St_bez_kolorada)
Фото: Залізниця (twitter.com/St_bez_kolorada)

На фото видно, у що окупанти перетворили шляху

У мережі показали, як окупанти привели в запустіння залізницю "ЛНР". Відповідні фотографії опублікували на сторінці спільноти "Стаханов без жуків" Twitter.

"Хочете рекламу людського долбоє*ізму? Буде. Щоб майно "Укрзалізниці" не зношувалося, просто влаштуйте у себе "Лугандонію". Правда, майно це можуть вкрасти, ну то таке", - сказано в підписі до фото.

Фото: Залізниця (twitter.com/St_bez_kolorada)

На знімках видно, що залізниця прийшла в запустіння. Під шаром снігу насилу можна розгледіти колії.

"На фото ж/д дорога, по якій до війни ходили десятки поїздів у добу", - додали в співтоваристві.

Скріншот поста (twitter.com/St_bez_kolorada)

Раніше у мережі показали запустіння на вокзалі в Криму.

"Залізничний вокзал Севастополя. Навіть рейки заіржавіли. А колись звідси ходили потяги", - сказано в підписі до знімків.

На фото видно, що колії поржавіли. Користувачі почали активно обговорювати цю ситуацію.

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Теги: лнр
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