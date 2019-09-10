Дочь народной артистки Украины выпустила клип: в нем снялась ее девушка Настя

U:LAV (фото: пресс-служба певицы)

U:LAV презентовала свое дебютное видео, в котором много любви

Дочь народной артистки Украины Людмилы Монастырской Анна Монастырская, которая творит под сценическим псевдонимом U:LAV, выпустила новый клип на песню "Де ж тут жити?".

Этот трек - это описания людей, их ментальности, отношения к земле, на которой они живут. В чем-то ироничная, а в чем-то - глубокая, откровенная, сильная. Клип на композицию снимала начинающая режиссерка Саша Черзорова.

U:LAV (фото: пресс-служба певицы)

"Мы снимали на Жуковом острове - это был максимально эстетически подходящий вариант. При правильном ракурсе создается впечатление, что ты находишься в пустынном и очень сухом месте, что нам и надо было. Танцоров мы выбирали на кастинге, я удивилась тому, что желающих было достаточно много - больше тридцати человек. Отобрали подходящих пять. Еще я позвала в клип свою девушку Настю - ее инопланетная внешность очень органично вписывается в видео", - рассказывает Аня.

U:LAV - Де ж Тут Жити?

Своей главной творческой поддержкой Аня считает свою девушку Настю.

"Она - моя вдохновительница и поддержка в минуты упадка. Мы встречаемся больше двух лет, познакомились в университете, который обе спустя два месяца и бросили. Находимся в открытых отношениях, но как лесбиянка я себя не позиционирую. У меня есть любовь к Человеку, который в меня верит и дарит мне счастье", - отметила артистка.

U:LAV (фото: пресс-служба певицы)

Ранее мы писали о том, что Янина Соколова и Валерий Харчишин сыграли влюбленных в трогательном клипе.