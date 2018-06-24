"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения

Журналист признал, что после "гибели" изменилось все

Известный российский журналист Аркадий Бабченко пожаловался, что после спецоперации по его "убийству" в его жизни поменялось абсолютно все. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - сказал он.

Более того, Бабченко пояснил подписчикам, почему ситуация "до сих пор не закончилась".

"Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось. Герман на суде говорит, что он организатор только одной из групп. А есть еще и другие. Только в Киеве, по его словам, около десятка. И это надолго. И это - серьезно. Люди работают, бабло сюда заходит, оружие заходит, к выборам будут расшатывать ситуацию однозначно. Сегодня выходной. Вы строите планы на уикэнд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц. Долбаная штирлициада", - подчеркнул журналист.

Фото: скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Кстати, российский журналист Аркадий Бабченко, который проживает в Украине, прокомментировал слова известного видеоблогера Юрия Дудя о "братском народе.

Срочная новость за 30 мая: Аркадий Бабченко живой (video.rbc.ua)