"Еще один целоваться лезет": Бабченко прокомментировал слова Дудя о "братском народе"

Журналист раскритиковал российского видеоблогера

Российский журналист Аркадий Бабченко, который проживает в Украине, прокомментировал слова известного видеоблогера Юрия Дудя о "братском народе". Свое мнение журналист опубликовал в Facebook.

"Еще один с двуглавой курицей на груди целоваться лезет. Иди нах*й, брат. "Оле-оле" кричи иди. Гордись чемпионатом", - написал Бабченко.

"Понимает он, "как много между нами сложного", бл*дь... Это у России с Украиной много сложного. Гаага там, трибунал, репарации. А у Украины с Россией ничего сложного нет. У Украины с Россией теперь все предельно просто – нах*й", - резюмировал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Напомним, как Дудь разгневал сеть словами о "братском народе".

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь считает, что "русские и украинцы - братья навек". Об этом он написал на своей Facebook-странице. Так, Дудь опубликовал фото, на котором он стоит с мужчиной в "мыжебратской" футболке. Судя по всему, этот персонаж приехал из Украины на Чемпионат мира по футболу 2018.

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