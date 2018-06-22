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"Ще один цілуватися лізе": Бабченко прокоментував слова Дудя про "братній народ"

STYLERLIFE        22.06.2018 - 09:57
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Журналіст розкритикував російського відеоблогера

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який проживає в Україні, прокоментував слова відомого відеоблогера Юрія Дудя про "братній народ". Свою думку журналіст опублікував у Facebook.

"Ще один з двоголового куркою на грудях цілуватися лізе. Іди нах*й, брате. "Оле-оле" кричи йди. Пишайся чемпіонатом", - написав Бабченко.

"Розуміє він, "як багато між нами складного", бл*дь... Це у Росії з Україною багато складного. Гаага там, трибунал, репарації. А в України з Росією нічого складного немає. В України з Росією тепер все гранично просто – нах*й", - резюмував журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Нагадаємо, як Дудь розгнівав мережа словами про "братній народ".

Російський журналіст і видеоблогер Юрій Дудь вважає, що "росіяни і українці - брати навік". Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Так, Дудь опублікував фото, на якому він стоїть з чоловіком в "мыжебратской" футболці. Судячи з усього, цей персонаж приїхав з України на Чемпіонат світу з футболу 2018.

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Теги: Аркадий Бабченко, Юрій Дудь
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