"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху

Журналіст визнав, що після "загибелі" змінилося все

Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко поскаржився, що після спецоперації по його "вбивству" в його житті змінилося абсолютно все. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мені зараз не можна нічого. Я не можу вийти на вулицю, я не можу зустрітися з ким хочу, я не можу поїхати куди хочу, я не можу робити, що захочу. Я не можу не те, що піти в кафе посидіти з друзями - я не можу навіть вийти в магазин. Їжу мені привозять. Кожен вихід в місто - це спецоперація. Кожна зустріч - десь у закритому приміщенні, обумовленому заздалегідь, краще в місці, що охороняється. План перебування в цьому місці розробляється заздалегідь. Зустрічі можливі тільки з невеликою кількістю людей", - сказав він.

Більш того, Бабченко пояснив передплатникам, чому ситуація "досі не закінчилася".

"Нічого не закінчилося. Розумієте? Нічого ще не закінчилося. Герман на суді говорить, що він організатор тільки однієї з груп. А є ще й інші. Тільки в Києві, за його словами, близько десятка. І це надовго. І це серйозно. Люди працюють, бабло сюди заходить, зброю заходить, до виборів будуть розхитувати ситуацію однозначно. Сьогодні вихідний. Ви будуєте плани на уїк-енд. А я сиджу з родиною в бункері, ховаюся від найманих вбивць. Довбана штирліціада", - підкреслив журналіст.

Фото: скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

До речі, російський журналіст Аркадій Бабченко, який проживає в Україні, прокоментував слова відомого видеоблогера Юрія Дудя про "братський народ".

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