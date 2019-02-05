Должен тренировать себя: известный музыкант и продюсер теряет слух

Коллаж РБК-Украина

Благодаря приборам музыкант готовится к новым выступлениям

Российский продюсер и музыкант Макс Фадеев рассказал о том, что он теряет слух, но все же готовиться к своим новым выступлениям. Об этом сообщают росСМИ.

Фадеев уже много лет страдает из-за проблем со слухом. Еще в начале 90-х он начинал петь, но из-за проблем со здоровьем его карьера как певца не сложилась.

В конце 2018 года он впервые за 25 лет вышел на сцену. При этом, не смотря на проблемы со слухом, Фадеев спел сольную программу. Для этого на сцене ему оборудовали специальную зону.

"Многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема", — рассказал Фадеев.

Он также отметил, что у него была очень тяжелая слуховая травма, и он суммарно потерял одно ухо. Поэтому сейчас ему установят датчик на кости головы и по костной проводимости он будет воспринимать звук. Кроме того, будут использоваться специальные приборы, которые помогут показать реальную картину человека, который может слышать.

Один прибор будет показывать форму песни, ее длительность и местонахождение Фадеева в ней. Другой прибор будет показывать первую долю и темп песни.

"Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас. И, конечно, для более уверенного пребывания на сцене, я должен постоянно тренировать себя", — отметил музыкант.

Напомним, что участника Национального отбора на Евровидение-2019, певца под псевдонимом KHAYAT (Адо/Андрей Хаят) избили в Киеве в вагоне метро.

Ранее сообщалось, что легендарный музыкант Стинг не сможет выступить во Львове в начале июня. Директор стадиона "Арена Львов" объяснил, почему он вынужден был отказать.

.