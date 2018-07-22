На Донбасс и Крым готовится "языковое наступление": что надо знать

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Изменения стоит ожидать уже с октября этого года

На Донбасс и аннексированный Крым готовится "языковое наступление" благодаря украинским СМИ. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский, передает "Радио Крым.Реалии".

"Сейчас закон разрешает вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября ведение передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла в Украины", - сказал он.

В то же время Костинский поспешил развеять миф о том, что большинство жителей этих территорий якобы "не знают украинского языка".

"И украинский язык не является проблемной, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения", - уточнил он.

Кстати, граждане России, приезжающие на отдых в оккупированный Крым, практически не тратят на полуострове денег. Об этом рассказали люди, проживающие на полуострове.

По словам жительницы крымского города Алушты Ольги Власовой, туристы бесплатно ставят палатки недалеко от моря.

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