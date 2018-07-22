На Донбас і Крим готується "мовний наступ": що треба знати

Ілюстративне фото: мова (колаж: Styler)

Зміни варто очікувати вже з жовтня цього року

На Донбас і анексований Крим готується "мовний наступ" завдяки українським ЗМІ. Про це повідомив член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський, передає "Радіо Крим.Реалії".

"Зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт, є відповідна квота європейського продукту. З жовтня ведення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою. Ми ведемо трансляції не на ті території, які ми вкрали у Росії, а на ті, які Росія вкрала в України", - сказав він.

У той же час Костинський поспішив розвіяти міф про те, що більшість мешканців цих територій нібито "не знають української мови".

"І українська мова не є проблемною, я кажу вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення", - уточнив він.

До речі, громадяни Росії, які приїжджають на відпочинок в окупований Крим, практично не витрачають на півострові грошей. Про це розповіли люди, що проживають на півострові.

За словами мешканки кримського міста Алушти Ольги Власової, туристи безкоштовно ставлять намети недалеко від моря.

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