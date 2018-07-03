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На Донбассе ликвидировали боевика "ДНР": появилось фото

STYLERLIFE        03.07.2018 - 13:52
Фото: vk.com/sdd_sevastopol
Фото: vk.com/sdd_sevastopol

В сети рассказали о террористе

В районе села Сигнальное Донецкой области в воскресенье, 1 июля, был ликвидирован еще один боевик "ДНР" Андрей Уличкин по прозвищу "Нога". Террорист скончался в результате попадания ПТУР в кабину грузового автомобиля. Об этом рассказали на странице Necro Mancer в соцсети Twitter.

Боевик 1990 года рождения был родом из Донецка.

Фото: Боевик (twitter.com/666_mancer)

Фото: Боевик (twitter.com/666_mancer)

Уличкин был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузового автомобиля "КамАЗ" с водой. Боевик умер в больнице.

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" отличились очередным фейком.

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Теги: боевик, боевики ДНР
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