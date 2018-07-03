На Донбассе ликвидировали боевика "ДНР": появилось фото

В сети рассказали о террористе
В районе села Сигнальное Донецкой области в воскресенье, 1 июля, был ликвидирован еще один боевик "ДНР" Андрей Уличкин по прозвищу "Нога". Террорист скончался в результате попадания ПТУР в кабину грузового автомобиля. Об этом рассказали на странице Necro Mancer в соцсети Twitter.
Боевик 1990 года рождения был родом из Донецка.
Фото: Боевик (twitter.com/666_mancer)
Фото: Боевик (twitter.com/666_mancer)
Уличкин был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину грузового автомобиля "КамАЗ" с водой. Боевик умер в больнице.
Скриншот (myrotvorets.center/criminal)
Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)
Скриншот (twitter.com/666_mancer)
Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" отличились очередным фейком.
Герои, погибшие в июне 2018 (видео: РБК-Украина)