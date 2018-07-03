На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР": з'явилося фото

У мережі розповіли про терориста
В районі села Сигнальне Донецької області в неділю, 1 липня, був ліквідований ще один бойовик "ДНР" Андрій Улічкін на прізвисько "Нога". Терорист помер в результаті попадання ПТКР до кабіни вантажного автомобіля. Про це розповіли на сторінці Necro Mancer у соцмережі Twitter.
Бойовик 1990 року народження був родом з Донецька.
Фото: Бойовик (twitter.com/666_mancer)
Фото: Бойовик (twitter.com/666_mancer)
Улічкін був поранений в результаті попадання протитанкової керованої ракети до кабіни вантажного автомобіля "КамАЗ" з водою. Бойовик помер у лікарні.
Скріншот (myrotvorets.center/criminal)
Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)
Скріншот (twitter.com/666_mancer)
Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком.
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