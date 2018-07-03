На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР": з'явилося фото

У мережі розповіли про терориста

В районі села Сигнальне Донецької області в неділю, 1 липня, був ліквідований ще один бойовик "ДНР" Андрій Улічкін на прізвисько "Нога". Терорист помер в результаті попадання ПТКР до кабіни вантажного автомобіля. Про це розповіли на сторінці Necro Mancer у соцмережі Twitter.

Бойовик 1990 року народження був родом з Донецька.

Фото: Бойовик (twitter.com/666_mancer)

Фото: Бойовик (twitter.com/666_mancer)

Улічкін був поранений в результаті попадання протитанкової керованої ракети до кабіни вантажного автомобіля "КамАЗ" з водою. Бойовик помер у лікарні.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком.

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)