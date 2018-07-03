Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР": з'явилося фото

STYLERLIFE        03.07.2018 - 13:52
Фото: vk.com/sdd_sevastopol
Фото: vk.com/sdd_sevastopol

У мережі розповіли про терориста

В районі села Сигнальне Донецької області в неділю, 1 липня, був ліквідований ще один бойовик "ДНР" Андрій Улічкін на прізвисько "Нога". Терорист помер в результаті попадання ПТКР до кабіни вантажного автомобіля. Про це розповіли на сторінці Necro Mancer у соцмережі Twitter.

Бойовик 1990 року народження був родом з Донецька.

Фото: Бойовик (twitter.com/666_mancer)

Фото: Бойовик (twitter.com/666_mancer)

Улічкін був поранений в результаті попадання протитанкової керованої ракети до кабіни вантажного автомобіля "КамАЗ" з водою. Бойовик помер у лікарні.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком.

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)

Самоліквідувався: на Донбасі помер побратим "Мотороли" "Який шикарний персонаж": в мережі показали конфуз бойовика "ЛНР" (відео)
Теги: боевик, боевики ДНР
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся