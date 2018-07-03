"Иностранные агенты": боевики "ЛНР" отличились очередным фейком (видео)

Террористы заявили, что к ним прибыли иностранные агенты

Боевики "ЛНР" заявили, что на Донбасс прибыли "иностранные агенты" и собирают разведывательную информацию. Соответствующее видео опубликовал на своей Twitter странице блогер Necro Mancer.

"Три совершенно секретных французских агента совершенно секретно прибыли в Трехизбенку собирать совершенно секретную инфу, порочащую честь и достоинство укропов, и первым делом (совершенно секретно, конечно) доложились Марочко о прибытии", – сказано в подписи к видео.

Три совершенно секретных французских агента совершенно секретно прибыли в Трехизбенку собирать совершенно секретную инфу, порочащую честь и достоинство укропов, и первым делом (совершенно секретно, конечно) доложились #Марочко о прибытии https://t.co/pNSM3endag #ойвсе pic.twitter.com/9cONXMyfdG — Necro Mancer (@666_mancer) 2 июля 2018 г.







Видео: Андрей Марочко (twitter.com/666_mancer)

На видеозаписи представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко рассказал, что в Трехизбенку од видом журналистов французского информационного агентства якобы прибыли трое сотрудников неназванных иностранных спецслужб.

"Они заявили, что целью прибытия является съемка документального фильма о войне на Донбассе. В действительности же главной целью иностранных агентов является сбор и обработка разведывательной информации, в том числе "дискредитирующей украинские власти", - сказал он.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Напомним, что освобожденный из плена боец "Донбасса" рассказал о зверствах боевиков.

По словам Кулиша, он попал в плен во время вывода войск из Иловайска. Воин отметил, что их подразделение Нацгвардии четко видело российские войска и воевало с ними. Во время выхода из города российские военные, нарушив договоренности, передали украинцев боевикам.

Герои, погибшие в июне 2018