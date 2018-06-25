"Вырезали сердце": освобожденный из плена боец "Донбасса" рассказал о зверствах боевиков

Бывший военнослужащий рассказал о невероятной жестокости террористов "ЛДНР"

Во время пребывания в плену у боевиков украинские воины подвергаются жестоким пыткам и издевательствам. Освобожденный военнослужащий, бывший боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш рассказал о зверствах в ОРДЛО. Об этом он сообщил во время брифинга СБУ, передает ТСН.

По словам Кулиша, он попал в плен во время вывода войск из Иловайска. Воин отметил, что их подразделение Нацгвардии четко видело российские войска и воевало с ними. Во время выхода из города российские военные, нарушив договоренности, передали украинцев боевикам.

"Все пытки, которые мы понесли - пытки, голод, избиения - все, что мы испытали в заложниках ОРДЛО, вся вина лежит на российских войсках, именно они нас туда передали", - отметил Дмитрий Кулиш.

Боец рассказал, что боевики снимали кожу с пленных, отрезали головы, а одному украинскому военнослужащему вырезали сердце.

"В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение - фото - и видеофиксация тех событий", - рассказывает Кулиш.

Кулиш был освобожден из плена 3 июня 2015 года.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что российские правоохранительные органы довольно часто применяют механизм пыток, что подтверждают случаи пыток в аннексированном Крыму, на территории оккупированного Донбасса и в России.

"Пытки в ОРДЛО, пытки в Крыму, и физическое насилие на территории РФ по отношению к заложникам, общественным активистам и украинским политзаключенным – это система работы российских правоохранительных органов, циничная и ужасная", - отметил Грицак.

Стоит отметить, что Россия не допускает представителей международных организаций к незаконно удерживаемым.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)