"Вирізали серце": звільнений з полону боєць "Донбасу" розповів про звірства бойовиків

Колишній військовослужбовець розповів про неймовірну жорстокість терористів "ЛДНР"

Під час перебування в полоні у бойовиків українські воїни піддаються жорстоким тортурам і знущанням. Звільнений військовослужбовець, колишній боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш розповів про звірства в ОРДЛО. Про це він повідомив під час брифінгу СБУ, передає ТСН.

За словами Куліша, він потрапив у полон під час виведення військ з Іловайська. Воїн зазначив, що їх підрозділ Нацгвардії чітко бачив російські війська і воював з ними. Під час виходу з міста російські військові, порушивши домовленості, передали українців бойовикам.

"Всі тортури, які ми понесли - тортури, голод, побиття - все, що ми пережили в заручниках ОРДЛО, вся вина лежить на російських військах, саме вони нас туди передали", - відзначив Дмитро Куліш.

Боєць розповів, що бойовики знімали шкіру з полонених, відтинали голови, а одному українському військовослужбовцю вирізали серце.

"В 2014 році нашого бійця батальйону "Донбас" російські найманці прив'язали в Донецьку тросом до вантажного автомобілю, тягали на тросі, а потім вирізали серце, чому є підтвердження - фото - і відеофіксація тих подій", - розповідає Куліш.

Куліш був звільнений з полону 3 червня 2015 року.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що російські правоохоронні органи досить часто застосовують механізм тортур, що підтверджують випадки тортур у анексованому Криму, на території окупованого Донбасу і в Росії.

"Тортури в ОРДЛО, тортури в Криму, і фізичне насильство на території РФ по відношенню до заручників, громадським активістам і українським політв'язням – це система роботи російських правоохоронних органів, цинічна і жахлива", - зазначив Грицак.

Варто відзначити, що Росія не допускає представників міжнародних організацій до незаконно утримуваних.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі утримують в полоні 113 заручників.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)