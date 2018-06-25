Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Вирізали серце": звільнений з полону боєць "Донбасу" розповів про звірства бойовиків

STYLERLIFE        25.06.2018 - 16:06
Фото: youtube.com/Ruptly TV
Фото: youtube.com/Ruptly TV

Колишній військовослужбовець розповів про неймовірну жорстокість терористів "ЛДНР"

Під час перебування в полоні у бойовиків українські воїни піддаються жорстоким тортурам і знущанням. Звільнений військовослужбовець, колишній боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш розповів про звірства в ОРДЛО. Про це він повідомив під час брифінгу СБУ, передає ТСН.

За словами Куліша, він потрапив у полон під час виведення військ з Іловайська. Воїн зазначив, що їх підрозділ Нацгвардії чітко бачив російські війська і воював з ними. Під час виходу з міста російські військові, порушивши домовленості, передали українців бойовикам.

"Всі тортури, які ми понесли - тортури, голод, побиття - все, що ми пережили в заручниках ОРДЛО, вся вина лежить на російських військах, саме вони нас туди передали", - відзначив Дмитро Куліш.

Боєць розповів, що бойовики знімали шкіру з полонених, відтинали голови, а одному українському військовослужбовцю вирізали серце.

"В 2014 році нашого бійця батальйону "Донбас" російські найманці прив'язали в Донецьку тросом до вантажного автомобілю, тягали на тросі, а потім вирізали серце, чому є підтвердження - фото - і відеофіксація тих подій", - розповідає Куліш.

Куліш був звільнений з полону 3 червня 2015 року.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що російські правоохоронні органи досить часто застосовують механізм тортур, що підтверджують випадки тортур у анексованому Криму, на території окупованого Донбасу і в Росії.

"Тортури в ОРДЛО, тортури в Криму, і фізичне насильство на території РФ по відношенню до заручників, громадським активістам і українським політв'язням – це система роботи російських правоохоронних органів, цинічна і жахлива", - зазначив Грицак.

Варто відзначити, що Росія не допускає представників міжнародних організацій до незаконно утримуваних.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі утримують в полоні 113 заручників.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)

"Це ж той СРСР": в мережі розповіли всю правду про життя в "ДНР" "Такі "подарунки": в мережі показали докази обстрілів бойовиками (фото)
Теги: ДНР, лнр, боевики, плен
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся