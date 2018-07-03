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"Іноземні агенти": бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком (відео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 11:04
Фото: facebook.com-abazia
Фото: facebook.com-abazia

Терористи заявили, що до них прибули іноземні агенти

Бойовики "ЛНР" заявили, що на Донбас прибутку "іноземні агенти" і збирають розвідувальну інформацію. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці Twitter блогер Necro Mancer.

"Три абсолютно секретних французьких агента цілком таємно прибули в Трьохізбенку збирати абсолютно секретну інфу, що ганьбить честь і гідність укропов, і першим ділом (цілком таємно, звичайно) доложились Марочко про прибуття", – сказано у підписі до відео.

 


 

 

 

Відео: Андрій Марочко (twitter.com/666_mancer)

На відеозаписі представник так званої "Народної міліції ЛНР" Андрій Марочко розповів, що в Трьохізбенку од виглядом журналістів французького інформаційного агентства нібито прибули троє співробітників неназваних іноземних спецслужб.

"Вони заявили, що метою прибуття є зйомка документального фільму про війну на Донбасі. Насправді ж головною метою іноземних агентів є збір і обробка розвідувальної інформації, в тому числі "дискредитує українську владу", - сказав він.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що звільнений з полону боєць "Донбасу" розповів про звірства бойовиків.

За словами Куліша, він потрапив у полон під час виведення військ з Іловайська. Воїн зазначив, що їх підрозділ Нацгвардії чітко бачило російські війська і воювало з ними. Під час виходу з міста російські військові, порушивши домовленості, передали українців бойовикам.

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Теги: лнр
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