"Іноземні агенти": бойовики "ЛНР" відзначилися черговим фейком (відео)

Терористи заявили, що до них прибули іноземні агенти

Бойовики "ЛНР" заявили, що на Донбас прибутку "іноземні агенти" і збирають розвідувальну інформацію. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці Twitter блогер Necro Mancer.

"Три абсолютно секретних французьких агента цілком таємно прибули в Трьохізбенку збирати абсолютно секретну інфу, що ганьбить честь і гідність укропов, і першим ділом (цілком таємно, звичайно) доложились Марочко про прибуття", – сказано у підписі до відео.

Три абсолютно секретних французьких агента цілком таємно прибули в Трьохізбенку збирати абсолютно секретну інфу, що ганьбить честь і гідність укропов, і першим ділом (цілком таємно, звичайно) доложились #Марочко про прибуття https://t.co/pNSM3endag #ойвсе pic.twitter.com/9cONXMyfdG Necro Mancer (@666_mancer) 2 липня 2018 р.





Відео: Андрій Марочко (twitter.com/666_mancer)

На відеозаписі представник так званої "Народної міліції ЛНР" Андрій Марочко розповів, що в Трьохізбенку од виглядом журналістів французького інформаційного агентства нібито прибули троє співробітників неназваних іноземних спецслужб.

"Вони заявили, що метою прибуття є зйомка документального фільму про війну на Донбасі. Насправді ж головною метою іноземних агентів є збір і обробка розвідувальної інформації, в тому числі "дискредитує українську владу", - сказав він.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що звільнений з полону боєць "Донбасу" розповів про звірства бойовиків.

За словами Куліша, він потрапив у полон під час виведення військ з Іловайська. Воїн зазначив, що їх підрозділ Нацгвардії чітко бачило російські війська і воювало з ними. Під час виходу з міста російські військові, порушивши домовленості, передали українців бойовикам.

Герої, загиблі в червні 2018