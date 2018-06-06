На Донбассе украинский снайпер ликвидировал командира боевиков

Инцидент произошел в районе поселка Крымское

Во вторник, 5 июня, в зоне проведения ООС украинский снайпер ликвидировал командира так называемой минометной батареи 4-й бригады народной милиции "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

Инцидент произошел в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское (Луганская область).

"Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин. Сегодня (6 июня) ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно", - сообщил Юрий.

Скриншот поста (facebook.com/ЮрийМысягин)

Пользователи соцсети поприветствовали мужественные действия украинского снайпера.

Скриншот комментариев (facebook.com/ЮрийМысягин)

Ранее в сети показали, как украинские военные уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге в Донецкой области.

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