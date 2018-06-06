На Донбасі український снайпер ліквідував командира бойовиків

Інцидент стався в районі селища Кримське

У вівторок, 5 червня, в зоні проведення ООС український снайпер ліквідував командира так званої мінометної батареї 4-ї бригади народної міліції "ЛНР". Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Юрій Мисягин.

Інцидент стався в зоні відповідальності 53-ї бригади в районі селища Кримське (Луганська область).

"Напрошувалося рішення, так як кількість обстрілу на цій ділянці за останній час дуже сильно збільшилася. Були моменти, коли за 30 хвилин на одну з наших позицій, прилітали до 20-25 хв. Сьогодні (6 червня) ніч в районі Кримського пройшла відносно спокійно", - повідомив Юрій.

Скріншот поста (facebook.com/ЮрийМысягин)

Користувачі соцмережі привітали мужні дії українського снайпера.

Скріншот коментарів (facebook.com/ЮрийМысягин)

Раніше в мережі показали, як українські військові знищили позицію бойовиків "Прищ" на Світлодарскій дузі в Донецькій області.

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