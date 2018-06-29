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В Донецке напомнили оккупантам, на чьей они земле (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 11:24
Фото: Николай Лазаренко/POOL
Фото: Николай Лазаренко/POOL

В городе снова вывесили украинский флаг

В оккупированном боевиками Донецке в четверг, 28 июня, в День Конституции на одном из многоэтажных домов вывесили флаг Украины. Об этом рассказали на странице "hochu#domoy" в соцсети Twitter.

"Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции! Будьмо!" – написали ранее в сообществе.

По данным пользователей сети, флаг с надписью "Донбасс – это Украина" вывесили на Комсомольском проспекте, 25.

 

Фото: Флаг Украины в Донецке (twitter.com/rjpthjuz)

"Он там три часа провисел. "Дырявые" боялись снять", - рассказали в сети.

Скриншот поста (twitter.com/rjpthjuz)

Стоит отметить, что это был не первый флаг Украины, который был замечен в оккупированном террористами городе в День Конституции.

Ранее сообщалось, что в Донецке в День Конституции вывесили флаг Украины и расклеили патриотичные листовки.

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Теги: Донецк, флаг Украины, День Конституции
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