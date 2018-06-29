У Донецьку нагадали окупантам, на чиїй вони землі (фото)

У місті знову вивісили український прапор
В окупованому бойовиками Донецьку в четвер, 28 червня, в День Конституції на одному з багатоповерхових будинків вивісили прапор України. Про це розповіли на сторінці "hochu#domoy" в соцмережі Twitter.
"Український Донецьк вітає всіх з Днем Конституції! Будьмо!" – написали раніше в спільноті.
За даними користувачів мережі, прапор з написом "Донбас – це Україна" вивісили на Комсомольському проспекті, 25.
Фото: Прапор України в Донецьку (twitter.com/rjpthjuz)
"Він там три години провисів. "Диряві" боялися зняти", - розповіли в мережі.
Скріншот поста (twitter.com/rjpthjuz)
Варто відзначити, що це був не перший прапор України, який був помічений в окупованому терористами місті у День Конституції.
Раніше повідомлялося, що в Донецьку в День Конституції вивісили прапор України і розклеїли патріотичні листівки.
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