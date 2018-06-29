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У Донецьку нагадали окупантам, на чиїй вони землі (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 11:24
Фото: миколи Лазаренка/POOL
Фото: миколи Лазаренка/POOL

У місті знову вивісили український прапор

В окупованому бойовиками Донецьку в четвер, 28 червня, в День Конституції на одному з багатоповерхових будинків вивісили прапор України. Про це розповіли на сторінці "hochu#domoy" в соцмережі Twitter.

"Український Донецьк вітає всіх з Днем Конституції! Будьмо!" – написали раніше в спільноті.

За даними користувачів мережі, прапор з написом "Донбас – це Україна" вивісили на Комсомольському проспекті, 25.

 

Фото: Прапор України в Донецьку (twitter.com/rjpthjuz)

"Він там три години провисів. "Диряві" боялися зняти", - розповіли в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/rjpthjuz)

Варто відзначити, що це був не перший прапор України, який був помічений в окупованому терористами місті у День Конституції.

Раніше повідомлялося, що в Донецьку в День Конституції вивісили прапор України і розклеїли патріотичні листівки.

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Теги: Донецк, флаг Украины, День Конституции
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