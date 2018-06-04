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В Донецкой области в отделении полиции найден повешенный мужчина

STYLERLIFE        04.06.2018 - 08:32
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия

В Волновахе Донецкой области в отделение полиции для проведения следственных действий доставили мужчину 1982 года рождения. Впоследствии его нашли повешенным в туалете здания. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Трагедия произошла в воскресенье, 3 июня.

Задержанного по подозрению в деле о незаконном оборотом наркотиков нашли повешенным в туалете административного здания полиции.

По данным полицейских, мужчину остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике автомобиля через КПВВ.

О смерти задержанного мужчины сообщили сотрудникам прокуратуры. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области девушка покончила с собой спустя 10 дней после свадьбы.

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Теги: самоубийство, Волноваха, суицид, Донецкая область
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