В Донецкой области в отделении полиции найден повешенный мужчина

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия
В Волновахе Донецкой области в отделение полиции для проведения следственных действий доставили мужчину 1982 года рождения. Впоследствии его нашли повешенным в туалете здания. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Трагедия произошла в воскресенье, 3 июня.
Задержанного по подозрению в деле о незаконном оборотом наркотиков нашли повешенным в туалете административного здания полиции.
По данным полицейских, мужчину остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике автомобиля через КПВВ.
О смерти задержанного мужчины сообщили сотрудникам прокуратуры. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области девушка покончила с собой спустя 10 дней после свадьбы.
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