У Донецькій області у відділенні поліції знайдений повішений чоловік

Правоохоронці з'ясовують обставини події
У Волновасі Донецької області у відділення поліції для проведення слідчих дій доставили чоловіка 1982 року народження, після чого його знайшли повішеним у туалеті будівлі. Про це повідомили в пресс-службі поліції.
Трагедія сталася у неділю, 3 червня.
Затриманого за підозрою у справі про незаконний обіг наркотиків знайшли повішеним у туалеті адміністративної будівлі поліції.
За даними поліцейських, чоловіка зупинили прикордонники при перевезенні наркотичних речовин у великих розмірах у схованці автомобіля через КПВВ.
Про смерть затриманого чоловіка повідомили співробітникам прокуратури. У поліції з'ясовують обставини події.
Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області дівчина покінчила з собою через 10 днів після весілля.
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