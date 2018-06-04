У Донецькій області у відділенні поліції знайдений повішений чоловік

Правоохоронці з'ясовують обставини події

У Волновасі Донецької області у відділення поліції для проведення слідчих дій доставили чоловіка 1982 року народження, після чого його знайшли повішеним у туалеті будівлі. Про це повідомили в пресс-службі поліції.

Трагедія сталася у неділю, 3 червня.

Затриманого за підозрою у справі про незаконний обіг наркотиків знайшли повішеним у туалеті адміністративної будівлі поліції.

За даними поліцейських, чоловіка зупинили прикордонники при перевезенні наркотичних речовин у великих розмірах у схованці автомобіля через КПВВ.

Про смерть затриманого чоловіка повідомили співробітникам прокуратури. У поліції з'ясовують обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області дівчина покінчила з собою через 10 днів після весілля.

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