В Донецкой области похоронили 15-летнюю украинку, которая погибла на Донбассе

Девочку провели в последний путь в Торецке

В городе Торецк Донецкой области похоронили 15-летнюю украинку, которая погибла на Донбассе в результате обстрелов боевиков "ДНР" поселка Зализне. Об этом сообщил журналист Тарас Корниюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Похоронили Дашу. Даже во время прощания на крыльце школы было слышно глухие звуки взрывов. Неподалеку от гроба бабушка обнимала свою плачущую внучку и бормотала той на ухо: "Я тебя всегда говорю, не выходи просто так на улицу. Там стреляют. Могут убить", - рассказал он.

Фото: Дарья Каземирова (facebook.com/butusov.yuriy)

"Такого местные не помнят еще с лета 2014. Бьют боевики целенаправленно по городу. За последний месяц прилеты в больницу, жилые кварталы. Последний унес жизнь 15-летнего ребенка. Террор гражданского населения - главное оружие "ЛДНР", - отметил журналист.

Фото: facebook.com/taras.korniyuk

"Цель - посеять панику и агрессию против ВСУ, которые якобы принесли войну на Донбасс. Хотя всем фанатам "русского мира" стоит осознать на всю жизнь - украинская армия была на Донбассе всегда и всегда при этом был мир. А война началась с приходом сюда "русских апалченцев" из Сибири, Чечни и других регионов РФ, которые регулярно возвращаются домой уже грузом "двести", - добавил автор публикации.

Скриншот поста (facebook.com/taras.korniyuk)

Ранее сообщалось, что учитель погибшей на Донбассе украинки рассказал о последнем дне ее жизни.

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