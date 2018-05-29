"Уже присматривала платье для выпускного": учитель погибшей на Донбассе украинки рассказал о последнем дне ее жизни

Погибшая закончила девятый класс

На Донбассе во время обстрела боевиками "ДНР" погибла девятиклассница Дарья Каземирова. Девочка ушла из жизни во дворе дома бабушки и дедушки, куда прилетел снаряд. Классный руководитель Даши Леонид Макаров рассказал о погибшей, передают "Факты".

Дарью похоронят в среду, 30 мая.

"Я до сих пор не могу прийти в себя", — отметил Леонид Макаров.

"Весь город в шоке, учителя и одноклассники Даши не могут поверить, что это правда. Дашу все любили. В этом году она заканчивала девятый класс. Хорошо училась, старательно готовилась к экзаменам. Завтра, 29 мая, у них должен был быть первый экзамен. 25 мая ей исполнилось 15 лет. В этот же день у них должен был быть последний звонок, но из-за участившихся в последнее время обстрелов праздник отменили. Но мы с Дашей в этот день все равно увиделись — она пришла на консультацию перед экзаменом. Она была в прекрасном настроении, шутила… Ее бабушка рассказала, что в тот день они подарили ей телефон с сенсорным экраном. Их семья живет небогато, Даша давно мечтала о таком подарке и была счастлива. Бабушка говорит, когда они шли за телефоном, Даша уже присматривала платье для выпускного…" – рассказал классный руководитель погибшей.

"Она была очень талантливой, прекрасно танцевала. У нее вся жизнь была впереди. В их классе было всего 13 человек — как одна семья. Дети плачут, а учителя, которым я об этом сообщаю, не верят: "Это неправда. Так не шутят". Я и сам не мог поверить. Когда мне сообщили, начал звонить Дашиной маме, но она не брала трубку. Потом дозвонился бабушке. Она подтвердила… Насколько я понял, бабушки в тот момент не было дома, а дедушка был во дворе. Говорит, находился в 20 метрах. Услышав, что упал снаряд, пошел посмотреть и увидел Дашу… Еще у Даши есть младший брат, он учится в 7 классе в нашей школе. Он в тот момент гулял. А Даша вышла в туалет…" – рассказал он.

"Для местных жителей обстрелы стали едва ли не обыденным делом. Это страшно, но мы к ним привыкли. В последнее время ситуация обострилась. Сначала обстреляли детский центр, затем противотуберкулезный диспансер. Но тогда хотя бы никто не погиб. А в этот раз снаряд попал во двор дома — и не стало Даши…" – сказал Макаров.

"Даша была доброй и жизнерадостной", — сказала подруга погибшей девочки Дария.

"Никогда не забуду ее ямочки на щечках и задорный смех. Она была очень отзывчивым человеком. В доме, возле которого все это произошло, жили ее бабушка с дедушкой. А Даша с мамой и братом жили в другом месте. Даша просто пришла к ним в гости", - добавила она.

Ранее сообщалось, что родные девочки обвиняют ВСУ.

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