"Вже обирала сукню для випускного": вчитель загиблої на Донбасі українки розповів про останній день її життя

Загибла дівчина закінчила дев'ятий клас

На Донбасі під час обстрілу бойовиками "ДНР" загинула дев'ятикласниця Дар'я Каземирова. Дівчинка пішла з життя у дворі будинку бабусі й дідусі, куди прилетів снаряд. Класний керівник Даші Леонід Макаров розповів про загиблу, передають "Факти".

Дар'ю поховають у середу, 30 травня.

"Я досі не можу прийти в себе", — зазначив Леонід Макаров.

"Все місто в шоці, вчителі та однокласники Даші не можуть повірити, що це правда. Дашу всі любили. В цьому році вона закінчила дев'ятий клас. Добре вчилася, старанно готувалася до іспитів. Завтра, 29 травня, у них мав бути перший іспит. 25 травня їй виповнилося 15 років. В цей же день у них мав бути останній дзвінок, але через обстріли, які почастішали останнім часом, свято відмінили. Але ми з Дашею в цей день все одно побачилися — вона прийшла на консультацію перед іспитом. Вона була в прекрасному настрої, жартувала... Її бабуся розповіла, що в той день вони подарували їй телефон з сенсорним екраном. Їх сім'я живе небагато, Даша давно мріяла про такий подарунок і була щаслива. Бабуся каже, коли вони йшли за телефоном, Даша вже обирала сукню для випускного..." – розповів класний керівник загиблої.

"Вона була дуже талановитою, чудово танцювала. У неї все життя було попереду. В їхньому класі було всього 13 людей — як одна сім'я. Діти плачуть, а вчителі, яким я про це повідомляю, не вірять: "Це неправда. Так не жартують". Я і сам не міг повірити. Коли мені повідомили, почав дзвонити Дашиній мамі, але вона не брала трубку. Потім додзвонився бабусі. Вона підтвердила... Наскільки я зрозумів, бабусі в той момент не було вдома, а дідусь був у дворі. Каже, знаходився в 20 метрах. Почувши, що впав снаряд, пішов подивитися і побачив Дашу... Ще у Даші є молодший брат, він навчається в 7 класі в нашій школі. Він в той момент гуляв. А Даша вийшла в туалет..." – розповів він.

"Для місцевих жителів обстріли стали мало не буденною справою. Це страшно, але ми до них звикли. Останнім часом ситуація загострилася. Спочатку обстріляли дитячий центр, потім протитуберкульозний диспансер. Але тоді хоча б ніхто не загинув. А в цей раз снаряд потрапив у двір будинку — і не стало Даші..." – сказав Макаров.

"Даша була доброю та життєрадісною", — сказала подруга загиблої дівчинки Дарія.

"Ніколи не забуду її ямочки на щічках і завзятий сміх. Вона була дуже чуйною людиною. У будинку, біля якого все це сталося, жили її бабуся з дідусем. А Даша з мамою і братом жили в іншому місці. Даша просто прийшла до них у гості", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що рідні дівчинки звинувачують ВСУ.

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